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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۵۳

برخورد خودرو با عابرین پیاده در منچستر با یک کشته و چند زخمی

برخورد خودرو با عابرین پیاده در منچستر با یک کشته و چند زخمی

در حادثه برخورد یک دستگاه خودرو با عابرین پیاده در منچستر انگلیس یک نفر کشته و چند فرد دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حادثه برخورد یک خودرو با عابرین پیاده در منچستر انگلیس تا این لحظه یک کشته و چند زخمی در پی داشت.

بر اساس اعلام شاهدان عینی، این حادثه در مقابل یک کلوپ در شهر منچستر روی داده است.

پلیس منچستر هم اکنون در بیانیه ای در خصوص این حادثه اعلام کرد: تحقیقات درباره ماهیت این رویداد ادامه دارد. در حال حاضر نمی توان به قطع تأئید کرد که این حادثه تروریستی بوده است یا خیر.

بیانیه پلیس در ادامه می افزاید: راننده خودرو پس از وقوع این سانحه از صحنه حادثه متواری شده است. خیابان های اطراف تحت محاصره قرار داشته و جستجو برای یافتن وی کماکان ادامه دارد.

کد مطلب 4308517

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