وعده سفر رییس جمهور به دیار ۱۵ خرداد ۶ ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قرچک که با موضوع گرامیداشت ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد برگزار شد، ضمن گرامیداشت ماه مبارک رمضان بیان کرد: مردم ورامین، پیشوا و قرچک از نظر تقسیمات کشوری از هم جدا هستند، اما در مسائل دینی و فرهنگی و تدین همواره با هم و در کنار هم حرکت می کردند.

وی افزود: نباید بگذاریم عده ای با اختلاف افکنی منطقه ای درصدد کم رنگ شدن اصل قیام ۱۵ خرداد برآیند، قیام ۱۵ خرداد سند ولایتمداری و دین داری مردم این منطقه است.

رییس ستاد برگزاری مراسم ۱۵ خرداد استان تهران با بیان این که ۱۶ سال در حق مردم دیار ۱۵ خرداد کوتاهی شده است، گفت: باید مردم این ۳ شهرستان ورامین، پیشوا و قرچک در کنار هم به پیشرفت و آبادی این منطقه فکر کنند.

مسئولان حق ویژه مردم دیار ۱۵ خرداد را ادا کنند

وی با بیان این که همواره دشت ورامین در گذشته مورد بی مهری بوده است و کسی به آن توجه نداشت، افزود: خوشبختانه امروزه ۳ شهرستان مستقل در دل این دشت ایجاد شده و شاهد آبادانی منطقه هستیم، بعد از انقلاب برای مردم خیلی کار شده است، اما امام خمینی(ره) فرمودند « آقایان و جوانان ورامین حق ویژه به گردن ما دارند. » ، باید از مسئولان استانی و کشوری پرسید،این حق ویژه کجا رفته است و به چه دلیل برخی از مسئولان جزیره ای کار می کنند و این ۳ شهرستان چرا پیشرفت ندارد و حق دیار ۱۵ خرداد ادا نشده است.

محمودی اضافه کرد: شهرستان قرچک در بخش درمانی و آموزشی امکانات بسیار کمی دارد و باید با وحدت مسئولان ۳ شهرستان در جهت مطالبه مردم منطقه اقدام کنیم.

وی سپس با بیان این که ۶ سال است، که می گویند رئیس جمهور می خواهد به دیار ۱۵ خرداد سفر کند، گفت: گله مردم دیار ۱۵ خرداد از دولت این است، که حق ویژه امام که درباره دیار ۱۵ خرداد گفته است، را ادا کنند.

مردم از مسئولان توقع خدمت رسانی دارند

رییس ستاد برگزاری مراسم ۱۵ خرداد استان تهران اضافه کرد: بنده از پیگیری مسئولان شهری قرچک درباره کمربندی این شهر تشکر می کنم، این کمربندی خدمت ارزشمندی به مردم است، بار ترافیک قرچک را کاهش می دهد و مردم همین خدمات را از مجموعه شهری طلب می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از هماهنگی با صداوسیما برای پوشش رسانه ای گلباران «پل باقرآباد» خبر داد و افزود: تنها روزی که ورامین، پیشوا و قرچک در تیتر اصلی صداوسیما خواهد بود، ۱۵ خرداد است، فضاسازی در قرچک باید طوری باشد که جوانان ما ۱۵ خرداد را بیشتر بشناسند.

محمودی افزود: اگر ما هم صدا و هم دل باشیم، قطعا می توانیم به فضا سازی ملی ۱۵خرداد کمک کنیم.







