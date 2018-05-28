رونمایی از آثار قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام یوسفی مقدم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآنی در بخش حوزوی در این مراسم با بیان اینکه نمایشگاه قرآن هر سال سنت حسنهای است که در آن شاهد رونمایی از مجموعه آثاری هستیم که به همت و کوشش پژوهشگران و محققان این پژوهشکده برگزار میشود، اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذشته وضع بهتری در تولید آثار در بخش دیجیتال و مکتوب داشتیم. چهار اثر دیجیتال و ۱۳ اثر مکتوب را رونمایی میکنیم.
وی یادآور شد: آثار مکتوبی که رونمایی میشوند عبارتند از «پیامهای آسمانی» ویژه کودکان، «اعجاز قرآنی با گرایشهای شبه پژوهشی» که جلد سوم آن رونمایی میشود، «وفاق و اتحاد در اندیشه مفسران»، «اصلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن» که در ۶۰۰ صفحه گردآوری شده است، «اعجاز هدایتی قرآن کریم»، «تفسیر قرآن به قرآن در آیینه روایات» در دو جلد، «تفسیرشناسی قرآن»، «دانشنامه علوم قرآنی»، «ترجمه عرب فرهنگ قرآن» جلد ششم، «فقه قرائت» که از تالیفات این حقیر است.
در ادامه حجتالاسلام محمدی گفت: یک پژوهشگر نمادی ارزشمند از تلاش و ممارست است. او حول یک موضوع حرکت کرده و در قالب اثر قرآنی آن را ارائه میدهد. به جرأت میتوان گفت اثر پژوهشی یک محقق تبدیل عمر به عنوان یک امر نفیس به کالای نفیستر از خودش است که پیرامون قرآن حرکت کرده. به نظر من رونمایی از آثار قرآن خروج از پردهنشینی و عمومیت یافتن آنهاست.
وی یادآور شد: از جمله اهداف اصلی شورای عالی توسعه فرهنگ قرآنی حمایت از روند تحقیقی و پژوهشی پژوهشکدههای قرآنی است. با توجه به نیاز عمومی جامعه و به ویژه مخاطبان کودک و نوجوان باید به این امر توجه بیشتری کنیم. نکته دیگری که باید به آن توجه شود بینالمللی کردن آثار است و در گام اول بهتر است آثار به هفت زبان مطرح دنیا ترجمه شود.
وی افزود: این ترجمهها باید با توجه و اشراف کامل به خصوصیات زبانی و فرهنگی زبان مقصد انجام شود. بازسازی و بازنویسی آثار گذشته را نیز باید پژوهشکده در دستور کار خود قرار دهد. به ویژه برای نسل جوان باید آثار را سادهنویسی کرد.
در پایان این مراسم از ۱۳ اثر مکتوب و ۴ اثر دیجیتال پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن رونمایی شد.
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