فقط ۳۰ درصد باغات سرمازده بیمه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کمال یدالهی گفت: با توجه به بیمه نبودن،​ بخش اعظمی از باغات آسیب دیده در کشور در اثر سرمای بهاره،​ درخواستی در قالب یک نامه به رئیس ­­جمهور و رئیس ­­مجلس شورای اسلامی ارسال شده که در آن درخواست باغداران درخصوص تعیین تمهیداتی برای جبران زیان این افراد بیان شده است.

وی با اشاره به اینکه اکثر باغات آسیب دیده کوچک و صاحبان آنها دارای سرمایه اندک هستند­ افزود: این باغداران به بانکها بدهکار بوده و اکثر وامهای آنها سررسید شده است که یکی از درخواستهای موجود در نامه بخشش سود وامها و تمدید فرصت یک ساله به باغداران برای پرداخت اقساط است.

یداللهی­ ادامه داد: با توجه به خسارت ایجاد شده،­ دولت می تواند از محل مدیریت بحران به باغداران کمک کرده و بخشی از زیان ایجاد شده را جبران کند که این پیشنهاد نیز در نامه بیان شده است.

رئیس ­­هیات مدیره اتحادیه باغداران با اشاره به اهمیت بیمه برای باغداران گفت: ما به صندوق بیمه پیشنهاد تحویل سیستم جلوگیری از سرما بجای غرامت را ارائه کرده ایم که البته با آن موافقت نشده است.

همچنین شکر الله حاجی وند، مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه این ارتباط تلفنی با تاکید برضرورت اصلاح و نوسازی بسیاری از باغات کشور گفت: این نوسازی در سالهای گذشته در بسیاری از باغات کشور شروع شده است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با سرما در وزارت جهاد کشاورزی افزود: دستورالعمل مبارزه با سرما در این ستاد تدوین و با امضا وزیر جهاد کشاورزی به سراسر کشور ارسال شده است.

حاجی وند نصب سیستم های مبارزه با سرما در باغات بصورت آزمایشی را از طرحهای درحال اجرای وزارت جهاد کشاورزی دانست و ادامه داد: این سیستم ها شامل چاهک های مخصوص، بخاری های باغی و سامانه مبارزه با تگرگ است که براساس استقبال باغداران در این نقاط نصب شده است.

وی افزود: به دلیل حساسیت بالای گردو در مقابل آسیب طرحهای کشت گردوهای مقاوم به سرما در کشور و پیوند سرشاخه تغییر رقم گردو انجام شده است که برای به نتیجه رسیدن نیازمند ۲ سال زمان است.

حاجی وند گفت: ما به دنبال افزایش سهم بیمه باغداران هستیم که این اتفاق با ترویج گسترده خواهد افتاد.