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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۰

در شورای ورزش لرستان مطرح شد؛

اختصاص ۵ مجموعه ورزشی کارگران لرستان برای استفاده سایر ورزشکاران

اختصاص ۵ مجموعه ورزشی کارگران لرستان برای استفاده سایر ورزشکاران

خرم‌آباد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از اختصاص پنج مجموعه ورزشی کارگران برای استفاده سایر ورزشکاران این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب در شورای ورزش لرستان در سخنانی با اشاره به فعالیت هیئت ورزشی کارگران در لرستان اظهار داشت: این هیئت در قالب ۱۰ رشته ورزشی در سطح استان فعالیت دارد.

وی بابیان اینکه ورزشکاران کارگر لرستان قهرمانی‌های خیلی خوبی را در سطح کشور کسب کرده‌اند گفت: در ورزش‌های رزمی، دو و میدانی و ... ورزشکاران کارگر لرستان مقام‌های خوبی طی سال گذشته کسب کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به فعالیت پنج مجموعه ورزشی کارگران در لرستان عنوان کرد: ورزشکارانی که آماده اعزام به مسابقات ورزشی بین‌المللی باشند را موردحمایت قرار می‌دهیم و اماکن ورزشی زیر نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4308544

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