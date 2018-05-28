به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از اینکه تعدادی از افراد مرتبط با حزب حاکم راست میانه اسپانیا (PP) با محکومیت هائی در خصوص فساد مالی مواجه شدند، جلسه رأی اعتماد «ماریانا راخوی» نخست وزیر این کشور قرار است جمعه هفته جاری در پارلمان برگزار شود.

پارلمان اسپانیا امروز دوشنبه اعلام کرد که برای بررسی این موضوع پنجشنبه و جمعه هفته جاری نشست هائی را برگزار کرده و موضوع فساد در حزب حاکم را مورد بررسی قرار خواهد داد.

پارلمان در این خصوص اعلام کرد که روز جمعه و پس از بررسی اظهارات موافقان و مخالفان جلسه رأی اعتماد به نخست وزیر این کشور را برگزار خواهد کرد؛ موضوعی که می تواند به مثابه زنگ خطری برای ۶ سال ریاست راخوی بر دولت اسپانیا به شمار آید.

مخالفان وی که بیشتر از حزب سوسیالیت ها هستند، تصور می کنند که می توانند آرای کافی را برای برکناری «ماریانا راخوی» نخست وزیر این کشور تصاحب کنند.