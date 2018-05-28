۲۴ کاروان از مازندران راهی سرزمین وحی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله ساداتی در همایش اسرار حج زمان آغاز پروازهای ایستگاه پروازی مازندران را ۱۵ مردادماه سال جاری اعلام کرد و گفت: مازندران دارای ۲۴ کاروان بوده که ۲۲ کاروان مدینه‌قبل و دو کاروان مدینه‌بعد هستند و زمان پروازهای مدینه‌قبل از ۱۵ تا ۱۹ مردادماه و زمان پرواز دو کاروان مدینه‌بعد بعداز۲۰ مردادماه سال جاری است .

حجت‌الاسلام‌ محمدی لائینی امام‌جمعه نکا نیز به تبیین اسرار و معارف حج و تشریح اخلاق اسلامی- شیعی ، توصیه‌های اخلاقی، اهمیت سفر حج پرداخت و با تأکید بر عزت و عظمت شیعه در حج ، رعایت موازین اسلامی از سوی زائران ایرانی در سفر حج را خواستار شد و افزود: زائران ایرانی در حج نماینده مردم و شیعیان هستند، لذا در عربستان باید با رعایت موازین اسلامی، اعمال درست نماز و مناسک، ارائه رفتارهای صحیح و درست اسلامی، عزت و عظمت و کرامت ایرانی را در این سفر حفظ کنند .

وی مسئله حجاب را یکی از شرایط حضور بانوان در حج دانست و افزود: حجاب از دستاوردهای حج است و باید در این سفر معنوی، در سرزمین وحی، نبوی و فاطمی از سوی بانوان ایرانی رعایت کامل شود به‌نحوی‌که حجاب بانوان ایرانی اسوه و الگوی تأثیر گزار نسبت به سایر کشورهای مسلمان باشد.