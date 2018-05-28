روزقدس پاسخ مسلمانان به جنایات رژیم صهیونیستی کوبنده خواهدبود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدکاظم نظری بعدازظهر دوشنبه در نشست ستاد برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس، افزود: بیت‌المقدس با توطئه استکبار جهانی تحت سلطه رژیم جعلی صهیونیستی قرار گرفته و حمایت از مردم فلسطین یک وظیفه و تکلیف است.

وی بیان داشت: در سال جاری باید حضور و مشارکت گسترده تر اقشار مختلف مردم در یوم الله روز جهانی قدس فراهم شود.

نظری اظهار داشت: حمایت و حضور با شکوه مردم در این روز جهانی، همبستگی مسلمانان را به نمایش می گذارد.

وی با بیان اینکه شرکت در این راهپیمایی یک تکلیف و وظیفه ای است که برعهده مسلمانان جهان از جمله ملت ایران است، گفت: این راهپیمایی روحیه مقاومت مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایتهای وحشیانه رژیم صهیونیستی را افزایش می دهد.

نظری افزود: مسئله فلسطین یک بحث عقیدتی و انسانی است و سازمانهای بین المللی دم از حقوق بشر می زنند اما هیچ امیدی به این سازمانها برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین نیست.

وی اظهار داشت: امسال روز جهانی قدس به دلیل گستاخی آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.