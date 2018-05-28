آگاهی از نیازها و درخواست های مردمی مدنظر مدیران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهاروند روز دوشنبه در حاشیه نشست ملاقات مردمی در ساوه اظهار داشت: نشست های ملاقات مردمی زمینه آگاهی مسئولان از مشکلات مردم را فراهم می کند و این مهم از حقوق قانونی مردم و شهروندان است.

معاون استاندار مرکزی و فرماندار شهرستان ساوه افزود: به دنبال آگاهی مسئولان و مدیران از مشکلات مردم، زمینه برنامه ریزی بهتر در امور فراهم می شود و به این ترتیب با خدمت گذاری بهتر، ارتقای رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد.

بهاروند بیان کرد: افزایش رضایت مردم از عملکرد مدیران و دستگاه های اجرایی هدف مهمی است که باید در راستای تحقق آن گام برداریم، چراکه موجب فراهم شدن فضای امید و نشاط در جامعه می شود و سرمایه اجتماعی را ارتقا می بخشد.

معاون استاندار مرکزی و فرماندار شهرستان ساوه خاطرنشان ساخت: توسعه و اعتلای کشور در گرو خدمت گذاری مطلوب به مردم و حل مشکلات است که همه باید در این مسیر حرکت کنیم و مسئولان با مردم ارتباط نزدیک داشته باشند.

وی تصریح کرد: در نشست ملاقات مردمی روز جاری، مشکلات در حوزه های مختلف اشتغال، عمرانی، اقتصادی و... از سوی مردم مطرح شد که در چارچوب قانون، توسط دستگاه مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

معاون استاندار مرکزی و فرماندار شهرستان ساوه ادامه داد: پس از بررسی درخواست ها و پرونده های مذکور، حتی الامکان اقدام لازم برای حل و رفع مشکل عنوان شده صورت می گیرد.