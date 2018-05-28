۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳

رئیس پارلمان سوریه:

اولویت ما پاکسازی سوریه از تروریستها است

رئیس پارلمان سوریه اولویت کنونی کشورش را پاکسازی آن از لوث تروریستها، بازسازی و تضمین بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه شان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حموده صباغ رئیس پارلمان سوریه گفت: اولویت های سوریه در حال حاضر رهایی از باقیمانده تروریستها، تثبیت مصالحه ملی و تضمین بازگشت ساکنان به مناطقی که از آنجا به علت تروریسم رفته اند و نیز بازسازی است.

وی پس از دیدار با راشد کمال سفیر پاکستان در سوریه، ابراز امیدواری کرد که روابط پارلمانی میان دو کشور تقویت شود به ویژه که روابط تاریخی میان سوریه و پاکستان وجود دارد.

از سوی دیگر سفیر پاکستان در سوریه نیز گفت: پاکستان حامی تمامیت ارضی سوریه است. روابط تاریخی میان دو کشور وجود دارد. پاکستان در محافل بین المللی در کنار سوریه و حامی راهکار سیاسی برای بحران آن است.

