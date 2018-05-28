گردوغبار در استان های جنوبی/ ترافیک در آزادراه کرج

سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور گفت: شاهد گرد و غبار در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان(اکثر محورها) هستیم.

وی با اشاره به ترافیک در ساعات نزدیک به افطار گفت: در باند شمالی آزادراه تهران – کرج (محدوده های گرمدره و پل کلاک تا پل فردیس) و باند شمالی آزادراه کرج – قزوین (محدوده پل فردیس تا پایانه شهید کلانتری) ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

رحمانی در خاتمه گفت: دیگر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.