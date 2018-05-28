به گزارش خبرنگار مهر، علی تراب پور عصر امروز در چهل و یکمین جلسه شورای شهر اهواز اظهار کرد: پیرو مصوبه هیأت وزیران از سال۹۴ سازمان آتش نشانی اهواز تمامی مراکز عمومی و غیر دولتی را مورد بازدید قرار داده که در این راستا از ۱۰۸ پاساژ در هسته مرکزی شهر بازدید به عمل آمد.

وی افزود: بعد از این بازدیدها، طی لیستی نواقص ایمنی پاساژها به مالکان ابلاغ شده و رونوشت این لیست به شهرداری، فرمانداری و دادستانی اهواز ارسال شده است و این موارد در جلسات شورای تأمین شهرستان اهواز مورد پیگیری قرار گرفته اند.

تراب پور با بیان اینکه سازمان آتش نشانی اهواز دارای ۸۰ خودروی اطفا حریق امداد و نجات و موتور و سه فروند قایق امداد و نجات است، گفت: طبق بررسی های صورت گرفته ۹۰ درصد ناوگان موتوری آتش نشانی در اهواز فرسوده است.

وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی اهواز تنها دارای یک نردبان ۳۲ متری فرسوده است که در حال حاضر از فعالیت خارج و نیاز به تعمیر دارد.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری اهواز با بیان اینکه از دو سال گذشته تا کنون حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای تعمیر این نردبان هزینه شده است، اظهار کرد: این نردبان در حال حاضر نیز با مشکل مواجه بوده و کلان شهر اهواز در شرایط فعلی فاقد این نربان است.

تراب پور با اشاره به پیگیری های صورت گرفته از سوی شهردار اهواز، گفت: قرار است تهیه نردبان جدید از منابع دولتی تأمین اعتبار شود؛ در این خصوص استاندار خوزستان طی نامه ای شرکتی را به ما معرفی کرد که در حال بررسی شرایط هستیم تا پس از آن، اعتبار خرید نردبان ۵۵ متری از سوی استانداری خوزستان تأمین شود.

وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی اهواز از سال ۹۰ پیگیر خرید نردبان بود. در همان سال قیمت یک ماشین حامل نردبان ۵۰ متری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود اما الان این رقم به بیش از هشت میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری اهواز بیان کرد: تنها یک شرکت در استان اراک خودروی حامل نردبان با طول ۳۰ متر تولید می کند اما با توجه به تخصصی بودن این خودرو، در نظر داریم طبق مصوبه هیات مدیره سازمان از ظرفیت منطقه آزاد اروند برای تهیه خودروی حمل نردبان استفاده کنیم.

تراب پور ادامه داد: این سازمان از نظر تجهیزات و نیروی انسانی دارای مشکل بوده و در حال حاضر با کمبود ۴۲ راننده و ۲۴۰ نیروی انسانی مواجه است.

وی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی شهرداری اهواز از سال ۹۰ تاکنون حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ نفر بازنشسته داشته و میانگین سنی سازمان ۲۵ تا ۳۰ سال است، گفت: در سال ۹۵ مجوز استخدام ۱۷۵ نفر اخذ شد که از این تعداد۸۰ نفر استخدام شدند؛ پیگر هستیم که با همکاری استانداری مابقی سهمیه سازمان آتش نشانی شهرداری اهواز استخدام شوند.

تراب پور اظهار کرد: درحال حاضر میانگین زمان حضور ما در صحنه کمتر چهار دقیقه و استاندارد این رقم زیر سه دقیقه است.