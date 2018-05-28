به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه دیدار با وزیر امور خارجه هند در جمع خبرنگاران در خصوص دست آوردهای این سفر اظهار داشت: ما از صبح امروز جلسات مختلفی در سطح معاونین وزرا در وزارتخانه های گوناگون داشتیم.

وی گفت: در این جلسه هم بحث هایی که شد را مرور کردیم و دولت هند همانطور که خانم وزیر خارجه در مصاحبه امروز خود اعلام کردند تحریم های یکجانبه علیه ایران را به رسمیت نمی شناسد و دو طرف تصمیم دارند که روابط خود را در همه حوزه ها گسترش دهند.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: بانک مرکزی بحث های خوبی در حوزه نفت و ادامه همکاری های نفتی و همچنین حوزه های اکتشاف نفت و همکاری ها در پروژه های نفتی و همکاری برای تعاملات بازرگانی، پولی و مالی بین دو کشور داشت.

ظریف افزود: همچنین استفاده‌ از ارزهای ملی و صحبت در خصوص راه آهن، همکاری هایی که در زمینه خطوط راه آهن، بندر چابهار و کریدور شمال جنوب برای همکاری های گسترده تر ترانزیتی میان دو کشور را داشتیم.

وی ادامه داد: در جلسه طولانی که امروز بعد از ظهر با خانم وزیر داشتیم تمام این حرف ها مرور شد و تصمیم گرفتیم که علاوه بر توافقات صورت گرفته کمیته های مشترکی هم برای همکاری های بانکی و هم همکاری های بازرگانی به خصوص توافقات تعرفه ای میان دو کشور، تعرفه ترجیحی و همکاری های بانکی و نفتی کمیته هایی تشکل شود و روی موضوعات جدیدی که بعد از خروج آمریکا از برجام، نحوه ادامه و تقویت همکاری ها صورت پذیرد اما اراده سیاسی دو کشور و زمینه های همکاری این دو بسیار خوب است لذا بنده بسیار از این سفر رضایت دارم.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: بحث های خوبی صورت گرفت و اینها نشان می دهد خوشبختانه جامعه بین الملل علاقه مند به حفاظت پر قدرت از توافق هسته ای است.

ظریف در پایان خاطر نشان کرد: بر این اساس شرکای تجاری ما و سایر اعضای برجام نیازمند آن هستند که این روش را ادامه دهیم، تا اینکه بتوانیم در صورت گرفتن تضمین های لازم از طرف آنها، برجام به حیات خود ادامه دهد.