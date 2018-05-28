موگرینی: حفظ برجام موضوعی امنیتی برای اتحادیه اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دنبال برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در نشست خبری شرکت کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست خبری گفت: حفظ برجام برای اتحادیه اروپا صرفاً مرتبط با مسائل اقتصادی نیست؛ بلکه به مثابه مسأله ای امنیتی برای این اتحادیه به شمار می آید.



فدریکا موگرینی ادامه داد: اروپا در شرایط کنونی در تلاش برای رفع برخی مشکلات است؛ چرا که اقدامات جدی زمان بر هستند. کارها هم‌اکنون در جهت درستی ادامه دارند.



وی در ادامه افزود: اروپا درباره ایران نگرانی‌ های مشترکی با آمریکا از جمله در خصوص برنامه موشک بالستیک و نیز مسائل منطقه ای دارد که باید آن ها را مورد برسی قرار داد.