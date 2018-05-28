۷۰ درصد عملیات اجرایی کمربندی جنوبی قرچک انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شیرنژاد در حاشیه جلسه شورای شهر قرچک در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه مدیریت شهری اظهار داشت: ۹۵ میلیارد تومان بودجه امسال شهرداری قرچک است، که بودجه عمرانی این شهر مبلغ ۴۲ میلیارد تومان از این میزان را به خود اختصاص داده است.

وی از اجرای فاز اول کمربندی جنوبی قرچک خبر داد و افزود: فاز بعدی این پروژه نیز آغاز شده و حدود ۷۰ درصد عملیات اجرایی آن نیز انجام شده است.

رییس شورای اسلامی شهر قرچک ادامه داد: با همکاری اعضای شورای شهر ورامین باید به مردم این ۲ شهرستان خدمت رسانی کرد.

شیرنژاد با بیان این که احداث آرامستان ها از وظایف شهرداری ها است، گفت: در حال پیگیری برای احداث آرامستان در قرچک هستیم و در این خصوص در پی رفع برخی از مشکلات موجود هستیم.