به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر امروز در جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات بر دقت نظر ناظرین فنی در استفاده از مصالح استاندارد تأکید و اظهار داشت: تأیید مصالح غیر استاندارد سبب تولید بیشتر آنها را فراهم می‌سازد.

وی با تاکید براینکه همه مصالح مصرفی ساختمان ها، جاده ها و... باید دارای استاندارد باشد، عنوان کرد: دستگاه های اجرایی ذیربط هر کدام وظایف مربوط به خود را با تعامل و همکاری دیگر بخش ها به انجام رسانند.

معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: بخش زیادی از تولیدکنندگان مصالح، زیر پله‌ای هستند که ملزم به رعایت استانداردهای لازم نیستند، از سوی دیگر برخی از مصرف‌کنندگان، به ویژه مصرف‌کنندگان بخش خصوصی به علت مقرون به صرفه بودن تلاش می‌کنند تا مصالح خود را از این تولیدکنندگان تهیه کنند وقطعا عدم رعایت استاندارد آنها را با مشکل مواجه می سازد.

کرمی با بیان اینکه استاندارد به معنای وجود کیفیت، ایمنی، سلامت و تضمین خدمات است افزود: مهم ترین موضوع مد نظر باید استاندارد سازی و نظارت بر تولید مصالح باشد اما اگر جایی تشخیص بدهیم استاندارد سازی انجام نمی گیرد، طبق قانون با آنها برخورد جدی خواهد شد.



هیچ وسیله غیراستاندارد در شهربازی‌های سطح استان نباید وجود داشته باشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در خصوص استاندارد سازی شهربازی‌ها نیز گفت: با توجه به حساسیت حفظ سلامت کودکان به عنوان آینده‌سازان جامعه، هیچ وسیله غیراستاندارد در شهربازی‌های سطح استان نباید وجود داشته باشد و دستگاه‌های متولی در این زمینه باید قانون را اعمال کنند.

کرمی، خواستار فرهنگسازی های لازم برای جلوگیری از بروز حوادث برای کودکان در این محل ها شد و ادامه داد: اولیا نیز از کودکان خود مواظبت کنند و در صورت مشاهده نقص و ایرادی در وسایل بازی آن ها را به مسئولان مربوطه اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه وسایل بازی موجود در تمامی مراکز تفریحی و شهربازی ها مشمول استاندارد اجباری است، اضافه کرد: اگر وسایل بازی استاندارد نیستند باید با واحدهای تولیدکننده و در صورت عدم رعایت استاندارد در مراحل نصب و بهره‌برداری، باید با بهره‌برداران برخورد شود.