اعلام آمادگی ۲۰ سرمایه گذار برای اجرای پروژه های عمرانی شهر اراک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سرمایه گذاری شهرداری اراک، سید فرامرز مهاجرانی اظهار داشت: فعالیت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک از سال جاری آغاز شده که علاوه بر تشکیل سازمان مذکور، تنظیم بودجه، تهیه مکان مناسب و چیدمان نیروها، استقبال سرمایه گذاران برای مشارکت در اجرای طرح های عمران شهری مطلوب بوده است.

وی بیان کرد: این سرمایه گذاران برای ایجاد پل های عابر پیاده، پارکینگ های طبقاتی، استخر شهرداری، مکان های تفریحی و گردشگری و ایجاد قطار تفریحی در اراک آمادگی خود را اعلام کرده اند.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک ادامه داد: هزینه مدیریت شهری در کشور برعهده شهرداری ها است و این نهاد به صورت خودگردان اداره می شود.

مهاجرانی اظهار کرد: بخش زیادی از هزینه های شهرداری از طریق عوارض و صدور پروانه ها حاصل می شود که در سال های اخیر به دلیل رکود ساخت و ساز و کاهش چشمگیر صدور پروانه ها، درآمد شهرداری ها از این محل افت داشته است.

وی گفت: مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری های مختلف از راهکارهای مهم برای برون رفت از مشکلات درآمدی شهرداری و توسعه مدیریت کلانشهر اراک است.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری اراک اضافه کرد: شهرداری اراک تا قبل از آغاز فعالیت این سازمان در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی عضو نبود اما رایزنی هایی در این راستا صورت گرفته و تفاهم نامه عضویت در این مرکز توسط استانداری مرکزی و شهرداری اراک در حال بررسی است.

مهاجرانی بیان کرد: در دو ماه اخیر گام هایی برای سرمایه گذاری در منطقه گردشگری گردوی اراک انجام شده اما این طرح با مشکلات حقوقی مواجه است و زمین آن هنوز از سوی اداره کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان مرکزی به شهرداری تحویل داده نشده است.

وی تاکید کرد: حمایت مسئولان از سازمان سرمایه گذاری نقش موثری در جذب سرمایه گذاری های مختلف شهری دارد که انتظار است این مهم مورد توجه جدی قرار گیرد.