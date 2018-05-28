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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۷

سرپرست سازمان سرمایه گذاری شهرداری اراک عنوان کرد؛

اعلام آمادگی ۲۰ سرمایه گذار برای اجرای پروژه های عمرانی شهر اراک

اعلام آمادگی ۲۰ سرمایه گذار برای اجرای پروژه های عمرانی شهر اراک

اراک- سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک از اعلام آمادگی ۲۰سرمایه گذار به منظور اجرای طرح های عمرانی این کلانشهر طی دو ماه اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سرمایه گذاری شهرداری اراک، سید فرامرز مهاجرانی اظهار داشت: فعالیت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک از سال جاری آغاز شده که علاوه بر تشکیل سازمان مذکور، تنظیم بودجه، تهیه مکان مناسب و چیدمان نیروها، استقبال سرمایه گذاران برای مشارکت در اجرای طرح های عمران شهری مطلوب بوده است.

وی بیان کرد: این سرمایه گذاران برای ایجاد پل های عابر پیاده، پارکینگ های طبقاتی، استخر شهرداری، مکان های تفریحی و گردشگری و ایجاد قطار تفریحی در اراک آمادگی خود را اعلام کرده اند.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک ادامه داد: هزینه مدیریت شهری در کشور برعهده شهرداری ها است و این نهاد به صورت خودگردان اداره می شود.

مهاجرانی اظهار کرد: بخش زیادی از هزینه های شهرداری از طریق عوارض و صدور پروانه ها حاصل می شود که در سال های اخیر به دلیل رکود ساخت و ساز و کاهش چشمگیر صدور پروانه ها، درآمد شهرداری ها از این محل افت داشته است.

وی گفت: مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری های مختلف از راهکارهای مهم برای برون رفت از مشکلات درآمدی شهرداری و توسعه مدیریت کلانشهر اراک است.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری اراک اضافه کرد: شهرداری اراک تا قبل از آغاز فعالیت این سازمان در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی عضو نبود اما رایزنی هایی در این راستا صورت گرفته و تفاهم نامه عضویت در این مرکز توسط استانداری مرکزی و شهرداری اراک در حال بررسی است.

مهاجرانی بیان کرد: در دو ماه اخیر گام هایی برای سرمایه گذاری در منطقه گردشگری گردوی اراک انجام شده اما این طرح با مشکلات حقوقی مواجه است و زمین آن هنوز از سوی اداره کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان مرکزی به شهرداری تحویل داده نشده است.

وی تاکید کرد: حمایت مسئولان از سازمان سرمایه گذاری نقش موثری در جذب سرمایه گذاری های مختلف شهری دارد که انتظار است این مهم مورد توجه جدی قرار گیرد.

کد مطلب 4308636

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