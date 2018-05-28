شهادت یک مرزبان در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهدای ناجا، ساعتی قبل بر اثر انفجار یک تله انفجاری به کار گذاشته شده توسط اشرار در مرز «پیشین»، گروهبانیکم «علیرضا دهمرده» به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

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