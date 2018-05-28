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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۱۲

شهادت یک مرزبان در جنوب سیستان و بلوچستان

شهادت یک مرزبان در جنوب سیستان و بلوچستان

زاهدان - ساعتی قبل بر اثر انفجار یک تله انفجاری در مرز «پیشین» گروهبانیکم «علیرضا دهمرده» به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهدای ناجا، ساعتی قبل بر اثر انفجار یک تله انفجاری به کار گذاشته شده توسط اشرار در مرز «پیشین»، گروهبانیکم «علیرضا دهمرده» به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

اخبار تکمیلی متعاقباً ارسال می‌شود.

کد مطلب 4308643

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