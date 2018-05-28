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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۱۷

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان:

تخطی از سرعت مطمئنه جان راننده عجول را گرفت

تخطی از سرعت مطمئنه جان راننده عجول را گرفت

کرمان - رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: در اثر خروج از جاده و واژگونی یک دستگاه سواری پژو پارس در محور «ماهان-کرمان» راننده این خودرو جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ یوسف نجفی بیان کرد: در پی اعلام یک فقره حادثه رانندگی در محور «ماهان-کرمان» مأموران پلیس راه ماهان به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در صحنه مشخص شد یک دستگاه سواری پژو پارس در این محور از جاده منحرف و واژگون شده که به سبب آن راننده این خودرو جان خود را از دست داده است.

سرهنگ نجفی تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه علت وقوع این حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه تشخیص دادند.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان به رانندگان توصیه کرد: همواره و به ویژه در محورهای برون شهری با صبر و حوصله و با احتیاط کامل رانندگی کنند تا شاهد اینگونه سوانح نباشیم.

کد مطلب 4308646

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