  1. استانها
  2. مرکزی
۷ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۲۰

مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی:

استان مرکزی نهم خردادماه میزبان وزیر بهداشت است

استان مرکزی نهم خردادماه میزبان وزیر بهداشت است

اراک- مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی گفت: استان مرکزی نهم خردادماه جاری میزبان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، مصطفی عرب اظهار داشت: سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نهم خرداد ماه جاری به استان مرکزی سفر می کند.

وی افزود: وزیر بهداشت و هیات همراه در سفر یک روزه به استان مرکزی ضمن ارزیابی وضعیت بهداشتی و درمانی استان، فاز دوم  بیمارستان آیت الله خوانساری را به طور رسمی بهره برداری می کند و از  پروژه بیمارستانی ۴۸۰ تخت خوابی ولیعصر(عج) اراک نیز بازدید خواهد داشت.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی بیان کرد: همچنین با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عملیات اجرایی احداث بیمارستان شازند نیز آغاز خواهد شد.

عرب خاطر نشان کرد: شرکت در آیین تجلیل از خیران سلامت بیمارستان آیت الله خوانساری برنامه تدارک شده دیگر برای سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان مرکزی است.

کد مطلب 4308648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها