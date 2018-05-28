استان مرکزی نهم خردادماه میزبان وزیر بهداشت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، مصطفی عرب اظهار داشت: سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نهم خرداد ماه جاری به استان مرکزی سفر می کند.

وی افزود: وزیر بهداشت و هیات همراه در سفر یک روزه به استان مرکزی ضمن ارزیابی وضعیت بهداشتی و درمانی استان، فاز دوم بیمارستان آیت الله خوانساری را به طور رسمی بهره برداری می کند و از پروژه بیمارستانی ۴۸۰ تخت خوابی ولیعصر(عج) اراک نیز بازدید خواهد داشت.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی بیان کرد: همچنین با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عملیات اجرایی احداث بیمارستان شازند نیز آغاز خواهد شد.

عرب خاطر نشان کرد: شرکت در آیین تجلیل از خیران سلامت بیمارستان آیت الله خوانساری برنامه تدارک شده دیگر برای سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان مرکزی است.