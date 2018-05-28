به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده عصر امروز در کارگروه تخصصی مخاطرات زمین لرزه، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی در استانداری بیان کرد: باید سامانه ای در بحران های مختلف در دستگاه های اجرایی مربوط به آن بحران تشکل شود تا مردم پاسخ سئوالات خود را از آن سامانه دریافت کنند.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: با توجه به بحران های متعددی که در استان خوزستان وجود دارد نیازمند سامانه ای برای پاسخگویی به مردم در مواقع بحرانی هستیم. در زلزله های اخیر اداره کل مدیریت بحران استان به دفتر پاسخگویی مردم به جای نهاد های مربوطه تبدیل شده است.

حاجی زاده ادامه داد: صدا و سیما نه تنها پس از وقوع یک بحران که باید قبل از وقوع بحران ها نیز به آگاهی بخشی مردم بپردازد. به رغم این که افکار عمومی فکر می کنند خوزستان زلزله خیز نیست اما شاهد هستیم که گسل های زلزله در این استان فعال شده اند.

وی گفت: البته موضوع فعال شدن گسلهای زمین لرزه در خوزستان موجب ایجاد نگرانی و آثار روانی در مردم شده است لذا نیازمند توجه جدی به این موضوع هستیم و لازم است کارشناسان زمین لرزه و ژئوفیزیک در صدا و سیمای خوزستان میزگرد برگزار کنند و مردم را نسبت به این موضوع ها آگاه کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان عنوان کرد: براساس مصوبه ای که در جلسات سال گذشته داشتیم بنا شد چهار سکونتگاه اضطراری در چهار طرف شهر اهواز برای مواردی چون زلزله، سیل، رانش زمین یا انفجارهایی که رخ می دهد ایجاد شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

حاجی زاده بیان کرد: در کلانشهری مانند اهواز جایگاه مدیریت بحران شهری و میزان امکانات و تجهیزات آن باید مشخص شود تا بدانیم در مواقع بحران چه چیزی داریم و کدام دستگاه آماده است. در حال حاضر وقتی یک ساختمان فرو می‌ریزد باید همه دستگاه ها را بسیج کنیم حال اگر یک بحران بزرگ پیش بیاید چه باید کرد؟