به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان امروز دوشنبه در اقدامی بی سابقه اعلام کرد که رئیس سابق سازمان اطلاعات این کشور اجازه خروج از کشور را ندارد.

سخنگوی ارتش پاکستان در این خصوص اعلام کرد: «اسد دورانی» (Asad Durrani) رئیس سابق سازمان اطلاعات پاکستان ممنوع الخروج شده است.

ارتش پاکستان در این بیانیه به تشویش اذهان عمومی توسط وی درباره نقش ارتش این کشور در افغانستان و هند اشاره کرده است.

این در حالیست که روابط عمومی ارتش پاکستان ساعاتی پیش در بیانیه ای اعلام کرده بود: «اسد دورانی» رئیس سابق سازمان اطلاعات پاکستان امروز به مقر ارتش در شهر «راولپندی» احضار شده است.

در بیانیه صادره از سوی روابط عمومی ارتش پاکستان در این خصوص آمده بود: وی برای ادای توضیحاتی درباره مواضعش در کتابی که به تازگی با عنوان «تواریخ جاسوسی» (Spy Chronicles) منتشر شد، احضار شده است. احضار دورانی به علت نقض قوانین و مقررات نظامی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است، «اسد دورانی» این کتاب را با همکاری همتای هندی خود «ای ایس دولت» رئیس اسبق سازمان اطلاعات هند نوشته است. در این کتاب به موضوعات مختلفی همچون عملیات کارگیل، عملیات نیروهای آمریکایی در منطقه ایبت آباد برای دستگیری اسامه بن لادن، دستگیری کلبوشن یادو در خاک پاکستان ، حافظ سعید ، کشمیر و برهان وانی، پرداخته است.

گفتنی است، «رضا ربانی» رئیس سابق مجلس سنای پاکستان نیز روز گذشته در نشست این مجلس با اعتراض به انتشار این کتاب گفته بود: اگر این کتاب توسط یک سیاست مدار نوشته می شد، امروز تبلیغاتی گسترده علیه وی آغاز می شد و بسیاری حتی او را به خائن بودن محکوم می کردند.

«نواز شریف» نخست وزیر سابق پاکستان نیز با انتقاد صریح از انتشار این کتاب، از دولت خواست با توجه به ابراز اظهارات جنجال برانگیز در مورد منافع ملی، باید هر چه سریعتر نشست فوق العاده کمیسیون امنیت ملی برگزار شود.