افزایش تولید شیر و گوشت با توسعه نژادهای دام های کوچک پربازده

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضایی با اشاره به تولید سالانه نزدیک به ۱۰.۵ میلیون تن شیر در کشور،اظهار داشت:سالانه ۸۸۰ هزار تن گوشت قرمز، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ، ۹۰۰ هزار تن تخم مرغ و حدود ۸۵ هزار تن عسل در کشور تولید می شود.

وی تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز مردم را از اهداف اصلی معاونت امور تولیدات دامی عنوان کرد و گفت:طی سال های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی برنامه هایی را در جهت توسعه نژادهای دام کوچک پربازده با استفاده از نژادهای اصلاح شده خارجی و داخلی و با تمرکز بر سیستم های بسته و نیمه بسته در دستور کار خود قرار داده است.

رضایی،پرورش گاوهای دومنظوره با هدف افزایش بهره وری و افزایش تولید شیر و گوشت در کشور را از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی اعلام و خاطرنشان کرد: در افق ۱۴۰۴، اصلاح نژاد حداقل ۵ میلیون راس دام کوچک و افزایش حداقل ۱۰۰ هزار تن گوشت قرمز پیش بینی شده است.

وی با اشاره به این که در سال ۹۶ بسته حمایتی با کارمزد مناسب برای دامداران در نظر گرفته شده بود،یادآور شد: امسال نیز بسته های حمایتی جهت اصلاح نژاد دام سبک با نرخ سود حداکثر ۶ درصد برای دامداران در نظر گرفته شده است.

رضایی گفت: ترغیب دامداران برای استفاده از ترکیبات ژنتیکی و نژادی جدید در حوزه دامپروری از برنامه های معاونت امور تولیدات دامی است.