آذربایجان شرقی ششمین استان پیر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احد جودی عصر دوشنبه در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان با اشاره به بیشترین نرخ ولادت در کشور گفت: بیشترین نرخ ولادت در ایران مربوط به نیمه اول دهه ۶۰ است و ۴۹ درصد جمعیت استان را زنان و ۵۱ درصد را مردان تشکیل می دهند.

وی افزود: در سال ۹۶ در کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت۸ /۱۸ ولادت رخ داده است. بعد ازاستان های تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و خوزستان ششمین استان پیر کشور هستیم.

جودی در مورد نرخ ازدواج و طلاق در کشور نیز گفت: بیشترین نرخ ازدواج در استان خراسان شمالی۵/۱۰ و میزان نرخ ازدواج در آذربایجان شرقی در سال ۹۶ نیز ۱/۸ بوده است و در بحث طلاق تهران با ۸/۲ طلاق بیشترین نرخ طلاق را دارا بوده و نرخ طلاق در استان آذربایجان شرقی نیز ۳/۲ است یعنی به ازای هر هزار نفر جمعیت ۳/۲ طلاق صورت گرفته است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی با اشاره به ثبت ازدواج های زیر ۱۵ سال در آذربایجان شرقی گفت: در سال ۹۶ ازدواج های زیر ۱۵ سال( ۱۰ الی۱۵سال) در شهرستان های آذرشهر، بناب، ملکان، هشترود صورت گرفته و هشت ازدواج نیز زیر ۱۰ سال صورت گرفته و ثبت شده است.

جودی ادامه داد: ازدواج های زیر ۱۵ سال در استان به تعداد ۳ هزار و ۶۳۵ فقره ازدواج بوده است.

وی در مورد توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج نیز افزود: توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در بین زنان ۱۵ تا ۱۹ سال بوده و در آقایان ۲۵ الی ۲۹ سال بوده است.

واقعه طلاق رخ داده در گروه سنی ۲۵ الی ۲۹ ساله در بین خانم ها یک هزار و ۷۶۰واقعه طلاق و در مردان ۳۰ تا ۳۴ ساله نیز دو هزار و ۷۳ واقعه طلاق رخ داده است.

بنابه گفته وی، طلاق بر اساس طول مدت ازدواج نیز طلاق در عرض یک سال از زندگی مشترک ۸/۱۲ درصد بوده و ۵۰ درصد ازدواج ها زیر پنج سال اول ازدواج به طلاق منجر شده است.

جودی ادامه داد:در استان آذربایجان شرقی ۲/۱۳ درصد کاهش ازدواج رخ داده و ۷/۱ درصد طلاق نیز کاهش داشته است.