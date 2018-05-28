مصدومیت ۹۹ نفر براثر طوفان زابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، مجتبی خالدی درباره جزئیات طوفان زابل گفت: طوفان امروز باعث مصدومیت ۹۹ شهروند در شهرهای زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز شد.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور اضافه کرد: بلافاصله بعد از وقوع طوفان با تلاش تکنسین های اورژانس ۷۷ نفر در محل درمان شدند و ۲۲ نفر پس از اقدامات اولیه به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند.

گفتنی است سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک صبح امروز در زابل به ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت رسید که ضمن کاهش کیفیت هوا، دید افقی را نیز در اکثر شهرستان‌های منطقه سیستان کاهش داد.