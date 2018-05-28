مهم ترین مسئله استان پایین بودن نرخ رشد جمعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی‌فر عصر دوشنبه در نشست شورای راهبردی جمعیت آذربایجان‌شرقی پایین بودن نرخ رشد جمعیت استان را یکی از موضوعات محوری اعلام کرد و گفت: همه خانواده ها و مسوولان باید موضوع ازدواج و فرهنگ تشکیل خانواده را مورد هدف قرار دهند و مبلغینی که در جهت تبلیغ به فعالیت مشغولند در این راستا برای عموم شهروندان اطلاع رسانی کنند.

وی یکی از علل کاهش جمعیت را خودداری زوجین از فرزندآوری ذکرکرد و گفت: برخی از زوجین پس از ازدواج به علل و دلایل مختلف مانع از فرزندآوری می شوند و تاخیر در این موضوع باعث بروز مشکلات پزشکی، سلامتی و درمانی نیز می شود .

شهرتی فر با اشاره به تبعات دیر فرزندآوری توسط زوجین گفت: این موضوع باید توسط کارگروه های تخصصی سلامت در جامعه مطرح شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع طلاق در جامعه، طلاق را مغضوب ترین حلال الهی ذکر کرد و گفت : متاسفانه در جامعه بحث طلاق توافقی افزایش پیدا کرده است چرا که دیگر ریش سفیدی و دخالت بزرگترهای فامیل برای واسطه گری و آشتی بین زوجین صورت نمی گیرد و به شدت این موضوع کاهش یافته است.

شهرتی فر با اشاره به آموزش های قبل از ازدواج به زوجین نیز گفت: متاسفانه در بحث آموزش های پیش از ازدواج نقص آموزشی به شدت مشهود است چرا که اگر آموزش ها به خوبی صورت می گرفت بسیاری از ازدواج هایی که در یک سال اول ازدواج به طلاق منجر می شود صورت نمی گرفت.