  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ خرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۰۸

از سوی سخنگوی وزارت خارجه؛

ایران احکام مغرضانه مراجع قضایی آمریکا علیه کشورمان را محکوم کرد

ایران احکام مغرضانه مراجع قضایی آمریکا علیه کشورمان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی همواره صدور احکام غیابی، مغرضانه، سیاسی و بدون پایه و اساس مراجع قضایی آمریکا علیه ایران را شدیدا محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به پرسشی پیرامون حکم اخیر دادگاه نیویورک و ارتباط حوادث یازده سپتامبر با ایران گفت: جمهوری اسلامی همواره صدور احکام غیابی، مغرضانه، سیاسی و بدون پایه و اساس مراجع قضایی آمریکا علیه ایران را شدیدا محکوم کرده و صدور این گونه احکام فرامرزی و غیرقانونی را مردود اعلام کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: صدور این احکام در حالی که به اذعان همگان اساسا هیچ گونه شواهد و قرائنی در خصوص مشارکت کشورمان وجود ندارد و گزارش های رسمی آمریکایی ها اذعان دارند آمران و عاملان این فاجعه تروریستی از هم پیمانان منطقه ای آمریکا بوده اند، نه تنها نظام حقوق بین‌الملل که مردم آمریکا به ویژه بازماندگان و قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر را به سخره گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض رسمی خود را  از طرق رسمی (از طریق دفتر حفاظت منافع این کشور) قویا به دولت آمریکا منعکس کرده است، افزود: صدور اینگونه احکام غیرقانونی نقض صریح و آشکار تعهدات، قواعد و رویه های پذیرفته شده حقوق بین الملل مبنی بر لزوم رعایت مصونیت قضایی دولت ها بوده و جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق خود را برای پیگیری، مقابله موثر با آن و جبران خسارات احتمالی محفوظ می داند.

کد مطلب 4308662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه