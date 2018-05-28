مدیر پایانه مسافری شلمچه معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز و طی جلسه تودیع و معارفه در پایانه مسافری شلمچه، احمد ناصر به عنوان سرپرست پایانه مسافری شلمچه منصوب و از زحمات جمال حمیدی مدیر پیشین پایانه مرزی شلمچه تقدیر شد.

معاون حمل و نقل جاده ای اداره کل راهداری خوزستان در این نشست به اقدامات انجام شده طی اربعین حسینی گذشته در مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: در اربعین حسینی سال گذشته با افتتاح سالن مسافری شلمچه با هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا با همکاری و همدلی سایر دستگاه ها، خدمات ارزنده ای به زائران ارائه شد اما همه اینها دلیلی برای انجام نشدن تلاش مضاعف و رفع نشدن مشکلات نیست.

یوسف عابدینی افزود: به طور حتم ضعف هایی در پایانه وجود دارد که امیدواریم با همراهی و همکاری این کاستی ها بهبود یافته و شرایط مناسب تری در این مرز ایجاد شود.

وی، افزایش همکاری ها با منطقه آزاد اروند را لازمه حل بسیاری از مشکلات پایانه شلمچه دانست و گفت: امید است با هماهنگی با منطقه آزاد و سایر دستگاه ها شاهد بهبود روند فعالیت حمل و نقل به خصوص در بحث حمل یکسره کالا و توسعه صادرات در کنار سایر وظایف پایانه مرزی باشیم.