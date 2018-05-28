جرثقیل های برجی باید تاییده لازم برای فعالیت را اخذ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مقدوری بعدازظهر دوشنبه در جلسه کارگروه استانداردسازی خراسان رضوی اظهارکرد: طبق قانون و به منظور حفظ جان مردم و ارتقا ایمنی، خودروهای دوگانه سوزباید ظرف شش ماه معاینه فنی دریافت کنند در غیر این صورت تحویل گاز سی.ان.جی به آنها با مشکل مواجه می شود.

وی افزود: سازمان صنعت ، معدن و تجارت نیز موظف است کارگاه های غیر مجاز فعال در حوزه گازسوز کردن خودروها را جمع آوری و پلمپ کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی بیان کرد: شرکت پخش فرآورده های نفتی نیز موظف است با نصب پرده اطلاع رسانی به رانندگان در خصوص این مصوبه را در جایگاه های عرضه گاز به انجام رساند.

مقدوری همچنین بر لزوم پیگیری برای جلوگیری از فعالیت واحدهای سیلندر پرکنی در خراسان رضوی با همکاری فرمانداری ها تاکید کرد.

وی در ادامه به موضوع خطر آفرینی جرثقیل های برجی خصوصا در زمان باد ،طوفان و بارندگی های شدید اشاره کرد و گفت: شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی از این جرثقیل ها و اجباری شدن تاییدیه و گواهینامه ایمنی آنها در زمان صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان های بلند باید در دستور کار قرار باشد تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.