مسئولان با نگاه مساعدتی پروژه های مسکن مهر را به سرانجام برسانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در جلسه با مسئولان استانی با موضوع رسیدگی حقوقی، قضائی به مشکلات شرکت های تعاونی مسکن مهر استان کرمان، اظهار داشت: صرف برخورد قضائی در جهت حل مشکلات تعاونی های مسکن مهر راهگشا نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه دغدغه همه مسئولان باید حل مشکلات مردم باشد، عنوان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید قبل از تشکیل پرونده در سیستم قضائی با اتخاذ تدبیر لازم و حل مشکلات و موانع، حتی المقدور از ورود پرونده ها به سیستم قضائی جلوگیری کنند.

رئیس شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: دستگاه قضائی استان کرمان طبق وظیفه ذاتی خود با جدیت برخورد با متخلفان درحوزه مسکن مهر را در دستور کار خود قرار داده است و با قاطعیت موضوع اجرای محکومیت ها و تعقیب کیفری متهمان را دنبال می کند.

وی تاکید کرد: مدیران ذی ربط لازم است با وقت گذاری و دقت نظردر ماموریت های محوله و وظایف ذاتی شان بیشتر به مشکلات رسیدگی و چاره اندیشی کنند تا از طرح دعاوی مرتبط با مسکن های مهر در محاکم قضائی جلوگیری شود.

موحد به فلسفه وجودی پیدایش مسکن های مهر اشاره کرد و افزود: نگاه حمایتی ومساعدتی خود را تا پایان تکمیل پروژه های مسکن مهر دنبال کنند.