مقتدی صدر: جلسه امروز پارلمان عراق غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روز دوشنبه پارلمان این کشور اعتراض کرد.

وی اعلام کرد این جلسه که در آن نمایندگان با لغو انتخابات در خارج از کشور و شمارش دستی ۱۰ درصد آرا موافقت کرده اند، غیرقانونی بوده است.

این در حالی است که پارلمان عراق امروز با به حد نصاب رسیدن شمار نمایندگان، جلسه فوق العاده ای تشکیل داد و طی آن نمایندگان به بحث و بررسی در خصوص نتایج انتخابات پارلمانی پرداخت.

روز گذشته نیز «جعفر موسوی» سخنگوی «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر تأکید کرد که پارلمان عراق صلاحیت لغو یا تعدیل نتایج انتخابات پارلمانی را ندارد.

این واکنش به گزارش های اخیر بوده که در آنها ادعا شده بود پارلمان عراق در تلاش است تا اقداماتی برای لغو یا بازشماری دست کم ۵ درصد از نتایج انتخابات پارلمانی عراق، انجام دهد و به این ترتیب ائتلاف های وابسته به مقتدی صدر یا حیدر العبادی که بیشترین آراء را در این انتخابات به دست آورده اند بخشی از آرای خود را از دست بدهند.