وزیر آموزش و پرورش به شهدای «کیلان» ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی بعد از ظهر دوشنبه در حالی که توسط عبدالرضا فولادوند، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، قاسم میرزایی نیکو، نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، مجید صفری، فرماندار دماوند و جمعی دیگر از مسئولین این شهرستان همراهی می شد، با حضور در شهر «کیلان» از خوابگاه شبانه روزی دخترانه «فلق» و «نرجسیه» این شهر بازدید کرد.

وی سپس با حضور در گلزار شهدای شهر کیلان نسبت به مقام این شهدا ادای احترام کرد.

بطحایی در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که پاسدار و ادامه دهنده راه شهدا باشیم، دشمنان نخواهند توانست به این انقلاب ضربه بزنند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه در محفل انس با قرآن مدرسه دخترانه «فلق» کیلان نیز حضور پیدا کرد.

برگزاری ضیافت افطاری در مجتمع شبانه روزی «فلق» و «نرجسیه» کیلان با حضور وزیر آموزش و پرورش از دیگر برنامه های اجرایی سفر بطحایی به دماوند بود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر وزیر آموزش و پرورش به کیلان اظهار داشت: حضور وزیر و بازدید از برخی از مجتمع های آموزشی کیلان از برنامه های این سفر بود.

عبدالرضا فولادوند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که امتحانات خردادماه در مدارس استان تهران بدون مشکل در حال برگزاری است، گفت: طبق گزارش های بازرسان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، تاکنون نحوه برگزاری امتحانات مناسب و رضایت بخش بوده است.