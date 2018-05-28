دستگیری شرور معروف منطقه خواجه ربیع مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی زراعتخواه بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اقدامات افراد شرور در حاشیه مشهد توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) به صورت مداوم رصد شده و برخورد لازم با این افراد در زمان لازم به انجام می رسد.

وی افزود: در این راستا سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه ناحیه حر در یک عملیات غافلگیر کننده با حضور در محل اختفاء شرور ۳۰ ساله خواجه ربیع به نام«ع. ز» وی را دستگیر کردند.

فرمانده سپاه ناحیه حر مشهد بیان کرد: تجاوز به عنف، نزاع و درگیری، تخریب اموال مردم و ضرب و شتم از جمله جرایم وی در حاشیه مشهد بوده است.

زراعتخواه گفت: فرد بازداشت شده پس از طی روال اداری جهت تکمیل پرونده و اقدامات بعدی به نیروی انتظامی تحویل داده شد.