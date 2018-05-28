  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ خرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۵۵

فرمانده سپاه ناحیه حر خبر داد؛

دستگیری شرور معروف منطقه خواجه ربیع مشهد

دستگیری شرور معروف منطقه خواجه ربیع مشهد

مشهد- فرمانده سپاه ناحیه حر مشهد گفت: یکی از ارازل و اوباش معروف منطقه خواجه ربیع مشهد دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی زراعتخواه  بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اقدامات افراد شرور در حاشیه مشهد توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) به صورت مداوم رصد شده و برخورد لازم با این افراد در زمان لازم به انجام می رسد.

وی افزود: در این راستا سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه ناحیه حر در یک عملیات غافلگیر کننده با حضور در محل اختفاء شرور ۳۰ ساله خواجه ربیع به نام«ع. ز» وی را دستگیر کردند.

فرمانده سپاه ناحیه حر مشهد بیان کرد: تجاوز به عنف، نزاع و درگیری، تخریب اموال مردم  و ضرب و شتم از جمله جرایم وی در حاشیه مشهد بوده است.

زراعتخواه گفت: فرد بازداشت شده پس از طی روال اداری جهت تکمیل پرونده و اقدامات بعدی به نیروی انتظامی تحویل داده شد.

کد مطلب 4308697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بسیجی آزاده جانباز IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      شروربا آنهمه سابقه فقط فورا درملاء عام اعدام شود.این خواست شهروندان قانونمداراست.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها