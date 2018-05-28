ایجاد زیرساخت های خدماتی در منطقه هفت حوض برای حضور گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی مهدی نیا بعدازظهر دوشنبه در برنامه رادیویی«گفتگوی شهربهشت» اظهارکرد: منطقه هفت حوض از سال ۸۷ با تصویب هیات دولت به عنوان منطقه گردشگری معرفی شده است.

وی افزود:این منطقه حدود ۲۰۰ هکتار وسعت دارد که برای آن یک طرح جامع در نظر گرفته شده است و مانند سایر نقاط شهر یک طرح تفصیلی نیز دارد که مراحل عملیاتی شدن این دو طرح در حال انجام است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهرمشهد تصریح کرد: تاکنون امور زیربنایی و زیرساختی در این محدوده انجام شده و در حال حاضر نیازهای خدماتی مانند سرویس‌های بهداشتی، محوطه‌سازی و آلاچیق در حال انجام است.

مهدی نیا گفت: این منطقه می تواند درافزایش شادابی ونشاط مردم نقش داشته باشد که در این راستا مبلغ ۶ میلیارد تومان ازبودجه نقدی و بدون محدودیت غیرنقدی در قالب سرمایه‌گذاری برای این منطقه گردشگری در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: بکربودن زمین‌های منطقه هفت حوض و داشتن کوه های متعدد موجب شده تا برخی از ورزشکاران خصوصا کوهنوردان به این منطقه توجه ویژه ای داشته باشند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهرمشهد بیان کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد سهام شرکت گردشگری وعمران هفت حوض متعلق به شهرداری مشهد بوده و اقدامات لازم در این محدوده در حال انجام است.