اختلاف عمیقی با شهردار کرمانشاه نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سالار احمد زاده شامگاه دوشنبه در حمع خبرنگاران کرمانشاه اظهار داشت: هیچ اختلافی از حیث اینکه اختلاف عمیقی بین اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار وجود نداشته و نخواهد داشت.

وی افزود: ما اعضای شورا نگاهمان بر این است که شهردار کرمانشاه خود از سابقون در شورا و از پیکره شورای اسلامی شهر هستند و می دانند در دل شورا چه می گذرد و مطالبات آنها چیست.

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه یادآور شد: شهردار به عنوان مدیر ارشد شهرکرمانشاه واقف بر امور جاری است.

عضو شورای شهر کرمانشاه تصریح کرد: در بین ما بسیاری از افراد از جمله خود بنده شاید در بسیاری از مواقع خواسته هایی داشته باشیم که از ریل قانون خارج باشد.

وی گفت: قانون به هیچ وجه اجازه نداده در جابجایی احدی از مدیران طراز اول یا دوم ورود پیدا کنیم و این اختیارات به عهده مدیر ارشد شهری است.

احمدزاده بیان داشت: شاید اندک با محدود افرادی از اعضای شورای اسلامی شهر به نوعی هنوز با مطالبات قانونی در اداره امور شهر در شهرداری آشنا نیستند امیدوارم در سنوات بعد بیشتر با شهردار همراه باشند.

وی به بیان بخشی از تلاشهای شهردار کرمانشاه اشاره کرد و افزود: کل جمع شورا در یک نگاه ویژه با شهردار موافق هستند اما جاهایی اختلاف نظراتی هست که اگر این اختلافات و انتقادات و گفت و شنودها نباشد در سیستم شهر شاهد پویایی نخواهیم بود.