۲۰میلیارد تومان برای اتمام پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه نیاز است

معصومه حسنی خوانسار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کتابخوانی و میزان گرایش به مطالعه امروزه یکی از شاخص های توسعه به شمار می رود.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر در استان کرمانشاه ۸۰ باب کتابخانه نهادی داریم.

وی با اشاره به وجود ۶۳ باب کتابخانه شهری و ۳ باب کتابخانه سیار در شهرستانهای هرسین، جوانرود و قصرشیرین گفت: ۱۶ باب کتابخانه روستایی در استان داریم.

حسنی خوانسار با اشاره به وجود ۱۸ باب کتابخانه مشارکتی در استان گفت: وجود کتابخانه مرکزی یکی از ضروریات هر استان برای استفاده مردم است.

وی گفت: در حال حاضر پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای کتابخانه مرکزی لحاظ شد که این اعتبار کافی نیست و نمی توان ۷ طبقه را با آن ساخت.

حسنی خوانسار افزود: حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد اعتباری برای ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه استکه امیدواریم این اعتبار لحاظ شود و کتابخانه مرکزی را برای استفاده مراجعین راه اندازی کنیم.