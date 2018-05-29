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۸ خرداد ۱۳۹۷، ۷:۵۴

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه:

۲۰میلیارد تومان برای اتمام پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه نیاز است

۲۰میلیارد تومان برای اتمام پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه نیاز است

کرمانشاه- مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه گفت: پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۲۰ میلیارد تومان برآورد اعتباری برای ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه است.

معصومه حسنی خوانسار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کتابخوانی و میزان گرایش به مطالعه امروزه یکی از شاخص های توسعه به شمار می رود.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر در استان کرمانشاه ۸۰ باب کتابخانه نهادی داریم.

وی با اشاره به وجود ۶۳ باب کتابخانه شهری و ۳ باب کتابخانه سیار در شهرستانهای هرسین، جوانرود و قصرشیرین  گفت: ۱۶ باب کتابخانه روستایی در استان داریم.

حسنی خوانسار با اشاره به وجود ۱۸  باب کتابخانه مشارکتی در استان گفت: وجود کتابخانه مرکزی یکی از ضروریات هر استان برای استفاده مردم است.

وی گفت: در حال حاضر پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای کتابخانه مرکزی لحاظ شد که این اعتبار کافی نیست و نمی توان ۷ طبقه را با آن ساخت.

حسنی خوانسار افزود: حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد اعتباری برای ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه استکه امیدواریم این اعتبار لحاظ شود و کتابخانه مرکزی را برای استفاده مراجعین راه اندازی کنیم.

کد مطلب 4308749

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