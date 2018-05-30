وی از دستگیری ۳ نفر در این رابطه خبر داد و گفت: این افراد به جرم خود اعتراف کردند و این باند تاکنون به کلاهبرداری از ۱۰۰ نفر اعتراف کردند.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه اظهار داشت: این افراد همچنین اعتراف کردند که در بستر اینترنت صفحه جعلی به نام دو بانک در استان ایجاد کردند.

سرهنگ کریمی گفت: افرادی در این رابطه شاکی هستند و در این زمینه از آنان کلاهبرداری شده است می توانند به پلیس مراجعه کنند.