به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، واشنگتن آغاز دور جدید تحریم‌های پیونگ‌یانگ را به تعویق انداخت.

ظاهراً این اقدام نتیجه تصمیم نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر برگزاری دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در زمان و مکان مقرر است.

گفتنی است ترامپ روز پنجشنبه گذشته قرار دیدار با کیم را لغو کرد اما بعد از ابراز تمایل کره شمالی برای برگزاری این نشست، تصمیم خود را تغییر داد و گفت این دیدار طبق قرار در تاریخ ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) در سنگاپور انجام خواهد شد.

به این ترتیب، تشدید تحریم‌های واشنگتن که قرار بود امروز جمعه انجام شود، فعلا تا مشخص شدن نتیجه مذاکره میان رهبران ۲ کشور به تعویق افتاده است.