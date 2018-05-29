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۸ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۵۴

آمریکا تشدید تحریم‎های پیونگ‎یانگ را به تعویق انداخت

آمریکا تشدید تحریم‎های پیونگ‎یانگ را به تعویق انداخت

واشنگتن تشدید تحریم‎ها علیه کره شمالی را تا مشخص شدن نتیجه دیدار رهبران ۲ کشور به تعویق انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، واشنگتن آغاز دور جدید تحریم‌های پیونگ‌یانگ را به تعویق انداخت.

ظاهراً این اقدام نتیجه تصمیم نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر برگزاری دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در زمان و مکان مقرر است.

گفتنی است ترامپ روز پنجشنبه گذشته قرار دیدار با کیم را لغو کرد اما بعد از ابراز تمایل کره شمالی برای برگزاری این نشست، تصمیم خود را تغییر داد و گفت این دیدار طبق قرار در تاریخ ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) در سنگاپور انجام خواهد شد.

به این ترتیب، تشدید تحریم‌های واشنگتن که قرار بود امروز جمعه انجام شود، فعلا تا مشخص شدن نتیجه مذاکره میان رهبران ۲ کشور به تعویق افتاده است.

کد مطلب 4308768
مریم خرمایی

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