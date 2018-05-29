پایان ۶ اجرا در تئاتر شهر/ «مالی سویینی» ۵ روز به صحنه نمی رود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مالی سویینی» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی از روز یکشنبه ۱۳ خرداد تا پایان روز پنجشنبه ۱۷ خرداد به مناسبت فرا رسیدن سال روز رحلت امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد، سال روز شهادت حضرت علی (ع) و شب های گرامی قدر در سالن اصلی تئاترشهر به صحنه نمی رود.

نمایش «پرواز به تاریکی» به کارگردانی افشین هاشمی در تالار چهارسو، نمایش های «تئاتر بازی» به کارگردانی ایلناز شعبانی و «لولیتا» به کارگردانی بهنام احمدی در تالار سایه، نمایش های «نوبت یعنی بعدی» به کارگردانی مرتضی شاه کرم و «رویای آمریکایی» به کارگردانی آیلین کیخایی در تالار قشقایی و نمایش «راس ساعت یازده» به کارگردانی محمد نژاد در پلاتو اجرا روز جمعه یازدهم خرداد به اجراهای خود پایان می دهند.