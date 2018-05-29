ورزش سلولهای عضلانی قلبی بیشتری می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، در مطالعه ای که محققان بخش سلول های بنیادی و زیست شناسی بازسازی هاروارد(HSCRB) روی موش انجام داده اند یکی از دلایل مفید بودن ورزش برای سلامت قلب را کشف کرده اند. یکی از نتایج این تحقیقات این است که ورزش به قلب کمک می کند که هم در شرایط طبیعی و هم بعد از حملات قلبی سلول های جدیدی را بسازد.

قلب انسان به طور طبیعی ظرفیت اندکی برای خود ترمیمی دارد. بالغین جوان تنها می توانند یک درصد سلول های عضلانی قلب شان را بسازند و این میزان با افزایش سن کاهش می یابد. با توجه به این که از دست رفتن سلول های قلبی دلیل نارسایی های قلب است، مداخلات درمانی که منجر به افزایش تشکیل سلول های قلبی جدید شود می تواند مانع از نارسایی قلب شود.

برای تست اثر ورزش روی قلب، محققان به موش های سالم اجازه دادند که از نوعی تردمیل استفاده کنند. این موش ها روزانه حدود پنج کیلومتر روی این تردمیل می دویدند.

همچنین برای اندازه گیری بازسازی قلبی، محققان از یک ماده شیمیایی نشان دار استفاده کردند که با DNA که به صورت جدید ساخته می شد یکپارچه می شد. دنبال کردن DNA نشان دار در عضلات قلبی به محققان اجازه می داد که محل تشکیل سلول های جدید را شناسایی کنند.

نتایج نشان داد که موش هایی که ورزش می کردند در مقایسه با موش های گروه کنترل، چهار و نیم برابر تعداد سلول عضلانی قلبی بیشتری را ساختند. این امر حتی برای موش هایی که برای نارسایی قلبی مدل شده بودند نیز صدق می کرد و ورزش کردن آن ها منجر به تولید سلول های قلبی اضافی شد. به نظر می رسد که ورزش منجر به فعال شدن مسیرهای سلولی در سلول های بنیادی عضلانی قلبی و تقسیم بیشتر آن ها است.