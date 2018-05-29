۲ مأمور زخمی حادثه رودسر از بیمارستان مرخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا جعفری خیرخواه در این رابطه اظهار کرد: در پی تماس تلفنی مردی با پلیس ۱۱۰ مبنی بر مجروح شدنش با ضربات چاقو پسر۲۵ ساله اش در دعوای خانوادگی دو نفر از ماموران نیروی انتظامی به محل حادثه اعزام شدند که جوان شرور با داس دو مامور را زخمی کرد.

وی افزود : متهم با مشاهده پلیس پا به فرار گذاشت که ماموران پس از چند بار دستور توقف و شلیک تیر هوایی دو گلوله به قسمت ساق پای وی شلیک کردند که متهم بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت.

وی اضافه کرد : ۲ مامور که از سوی جوان شرور با داس زخمی شده بودند هم بعد از درمان سرپایی از بیمارستان مرخص شدند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی گیلان خاطرنشان کرد: تحقیقات در خصوص درگیری جوان شرور با پلیس در رودسر ادامه دارد.