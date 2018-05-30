به گزارش خبرنگار مهر، چارت جدید وزارت ورزش ۱۴ فروردین ماه امسال با یک تغییر عمده در رابطه با تعداد کلی معاونت ها و کاهش آنها از ۶ به ۵ معاونت توسط هیات دولت تصویب و به صورت رسمی ابلاغ شد. ادغام دو معاونت توسعه ورزش همگانی با معاونت فرهنگی و آموزش مهمترین اقدام در اصلاح چارت وزارت ورزش بود.

البته علاوه بر این و به واسطه ابلاغ چارت جدید، تغییرات دیگری هم در ساختار وزارت ورزش ایجاد شده است.

محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با چارت جدید و اجرایی شدن آن گفت: در بحث ادغام دو معاونت همگانی و فرهنگی، یک سری از وظایف در حوزه آموزش به معاونت قهرمانی موکول شد. موضوع ماده ۵ و باشگاه ها هم از معاونت حقوقی به معاونت قهرمانی واگذار شد. البته آقای خادم همچنان پیگیر فعالیتهایشان در معاونت پارلمانی هستند. خانم ژاله فرامرزیان هم در معاونت مالی پیگیر امور کار هستند. در کل شرح وظایف ساختار جدید در دست تصویب است باید بررسی و تعیین تکلیف شود تا ساختار جدید به طور کامل مستقر شود.

معاون وزیر در پاسخ به این پرسش که «مدیریت معاونت ادغامی جدید توسط چه کسی انجام می شود؟» نیز گفت: حوزه ورزش همگانی و فرهنگی که با یکدیگر ادغام شده اند توسط آقای احمدی سرپرستی می شوند. اینکه فرد دیگری برای آن معرفی شوند تصمیم سلطانی فر است. فعلا اتفاقی نیفتاده است.