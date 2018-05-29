موسی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار رضایت از نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی اظهار داشت: نخستین اردوی ما بعد از رقابتهای انتخابی به تازگی پایان یافته که روند تمرینی و انگیزه بچه ها برای رسیدن به وضعیت ایده آل کادر فنی واقعا رضایتبخش است. ما به زودی وارد اردوی دوم خواهیم شد که طبیعتا برنامه های تمرینی ما نسبت به زمان باقیمانده تا بازیهای آسیایی کمی نسبت به اردوی قبلی تغییر خواهد کرد.

وی در ادامه به معرفی نفرات اعزامی به تورنمنت بین المللی مجارستان اشاره کرد و گفت: همانطور که قبلا هم برنامه های آماده سازی برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابتهای جهانی مجارستان را تشریح کردیم، اردوی فرنگی کاران بلافاصله بعد از رقابتهای انتخابی با دعوت از برترین نفرات آغاز شد. ما در کنار اردوهای آماده سازی، حضور در چندین تورنمنت بین المللی را هم در نظر داریم که نخستین اعزام ما به تورنمنت مجارستان است. کادر فنی با توجه به رویدادهای پیش رو، برخی از اردونشینان را برای این تورنمنت در نظر گرفته که عملکرد یکایک آنها برای حضور در بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی بسیار برای ما مهم و تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه تا بازیهای آسیایی جاکارتا ۸ مرحله اردوی دیگر در دستور کار فرنگی کاران است، افزود: برنامه ریزی دقیقی برای انتخاب آماده ترین نفرات اردوی تیم ملی داریم و مطمئنا تمرین و تلاش درون اردویی تمامی بچه ها می تواند در نحوه انتخاب ترکیب اصلی تیم ملی توسط کادر فنی دخیل باشد.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در پایان اظهار داشت: ما علاوه بر تورنمنت بین المللی مجارستان که روزهای ۲ و۳ تیرماه برگزار می شود، دو تورنمنت بین المللی دیگر را هم برای فرنگی‌کاران در نظر داریم. طبق برنامه ما جام بین المللی تفلیس گرجستان را در روزهای ۱۲ تا ۱۵ تیر و سپس تورنمنت وهبی امره ترکیه را در روزهای ۲۹ تیر تا اول مردادماه پیش رو داریم. در نهایت کادر فنی تیم ملی با توجه به عملکرد اردویی و حضور در تورنمنت های بین المللی، ترکیب فرنگی کاران برای حضور در بازیهای آسیایی را اعلام خواهد کرد.

مسابقات کشتی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا روزهای ۲۸ تا ۳۱ مردادماه و رقابتهای جهانی مجارستان در روزهای ۲۸ مهر تا ۶ آبان ماه برگزار می شود.

بنا بر این گزارش ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت های بین المللی جایزه بزرگ مجارستان به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: محمد فقیری و رضا عباسی

۶۳ کیلوگرم: محسن حاجی پور

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی و حامد تاب

۷۲ کیلوگرم: علی ارسلان

۸۲ کیلوگرم: یوسف قادریان

۸۷ کیلوگرم: مهدی فلاح

۱۳۰ کیلوگرم: مهدی نوری

سرمربی: علی اشکانی

مربی: مهرزاد اسفندیاری فر

داور: محمد مارزی

مدیر فنی: احد پازاج

بر اساس برنامه این مسابقات، رقابت های اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم روز ۲ تیر و رقابت های اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم روز ۳ تیرماه برگزار خواهد شد.

این رقابتها به عنوان یکی از مسابقات رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی کشتی محسوب می شود.