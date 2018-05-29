ادامه گرد و خاک در استان کرمان/دمای هوا به تدریج افزایش می یابد

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار رد: امروز همچنان وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در شرق استان کرمان ادامه دارد که شدت آن از روز گذشته کمتر خواهد بود.

وی ادامه داد: در مناطق شمالی استان کرمان هم از شدت غبار کاسته می شود.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان تصریح کرد: افزایش ابر، وزش باد و روند تدریجی افزایش دما پدیده های غالب جوی طی روزهای آینده است.

سلاجقه از روند افزایشی دما طی روزهای آتی خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قلعه گنج با دمای ۴۵ درجه بالای صفر و لاله زار با ۹ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان کرمان بوده اند.