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۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان:

ادامه گرد و خاک در استان کرمان/دمای هوا به تدریج افزایش می یابد

ادامه گرد و خاک در استان کرمان/دمای هوا به تدریج افزایش می یابد

کرمان - کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان از ادامه گرد و خاک طی امروز در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: از شدت غبار در شرق و شمال این استان کاسته می شود.

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار رد: امروز همچنان وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در شرق استان کرمان ادامه دارد  که شدت آن از روز گذشته کمتر خواهد بود.

وی ادامه داد: در مناطق شمالی استان کرمان هم از شدت غبار کاسته می شود.

 کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان تصریح کرد: افزایش ابر، وزش باد و روند تدریجی افزایش دما پدیده های غالب جوی طی روزهای آینده است.

سلاجقه از روند افزایشی دما طی روزهای آتی خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قلعه گنج با دمای ۴۵ درجه بالای صفر و لاله زار با ۹ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان کرمان بوده اند.

کد مطلب 4309156

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