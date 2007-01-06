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۱۶ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۰۴

با اجرای طرح های خودکفایی ؛

سالانه 15 هزار خانوار از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج می شوند

سالانه 15 هزار خانوار از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج می شوند

قائم مقام معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: با اجرای طرحهای خود کفایی سالانه 15 هزار مددجوی تحت پوشش ، از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج می شوند.

عزت الله قائدی در گفتگو با خبرنگار مهردرخصوص طرحهای اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش افزود: با توجه به اینکه اشتغال مهمترین نیاز مددجویان است به همین دلیل سالانه طرحهای زیادی در جهت خودکفایی مددجویان ارائه و از این طریق زمینه خوداشتغالی آنان فراهم می شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در سال جاری از طریق امضای تفاهم با وزارت کار و امور اجتماعی با کمیته امداد زمینه آموزش و اشتغالزایی حدود 100 هزار مددجوی تحت پوشش نیز فراهم خواهد شد .

قائم مقام معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد تاکید کرد : یکی دیگراز اقدامات و تسهیلاتی که برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است ارائه وام کم بهره تا سقف 10 میلیون تومان است که 9 در صد از کارمزد آن توسط کمیته امداد و 5 درصد از سوی مددجوی تحت پوشش پرداخت می شود .

قائدی گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تمامی مددجویان نیازمند شغل از آموزشهای فنی و حرفه ای برخوردار می شوند و همچنین کمیته امداد با توجه به آموزش ها و توانمندی های مددجویان برای این افراد کاریابی می کند.

کد مطلب 430917

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