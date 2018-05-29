به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در جلسه علنی امروز مجلس و در طرح سؤال از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تخلفات رخ داده در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اظهار داشت: من برای شخص آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی ارزش زیادی قائلم، اما باید بگویم که هیچ حساسیتی نسبت به مسائل مالی در این وزارتخانه نیست.

وی افزود: متأسفانه صندوق رفاه دانشجویان که طبق اساسنامه آن باید برای رفاه و آرامش دانشجویان باشد، به حیات خلوتی برای امور رفاهی کارکنان این صندوق تبدیل شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان از اتفاقات وحشتناکی که افتاده و سند آن هم موجود است، چشم‌پوشی کرد، خطاب به وزیر گفت: یک زونکن مستندات در اختیار شما گذاشتم، اما هیچ پاسخی داده نشد.

جعفرزاده در پاسخ به اظهارات وزیر بهداشت که ضمن پاسخ ندادن به سؤالات وی، خواستار نپرداختن به این مسئله و رعایت حرمت آبروی افراد شده بود، تصریح کرد: وزیر می‌آید اینجا درس اخلاق می‌دهد و بعد به ریش ما می‌خندد و «نمایش» اجرا می‌کند؛ امروز معاون فنی دیوان محاسبات آمد و گفت که حتی یک مورد رفع سوء اثر نشده است.

وی در توضیح برخی تخلفات روی داده در این صندوق گفت: ۱۴ میلیارد تومان از محل هزینه‌های بهداشت و درمان در یک سال برداشت شده و برای رفاه کارمندان این صندوق هزینه شده است؛ ۱۸ میلیون تومان کفِ حقوق آقایان است و در فیش حقوقی آنها مسئله پاداش‌ها و نحوه پرداخت‌ها نیامده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: از دانشگاه‌های علوم پزشکی وجه بلاعوض گرفته‌اند و به حساب صندوق رفاه ریخته‌اند و بعد در مجتمع خزرآباد ساری برای امور رفاهی کارمندانشان هزینه کردند.

جعفرزاده افزود: ۱۴۰۰ فقره کارت هدیه به مبلغ ۵۲۶ میلیون تومان توزیع کرده‌اند که حتی یک فقره رسید برای آنها نیست، ۴۰ مورد هدیه داده‌اند که یک برگ کاغذ رسید ندارد.

وی اظهار داشت: یک درصد مالیات سلامت را گرفته‌اند و برخلاف قانون، از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها که باید برای مردم هزینه شود، ۶۱ ویلا اجاره کرده‌اند! آیا در کشوری که در شرایط اقتصاد مقاومتی به سر می‌برد، باید این‌طور رفتار شود؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخلاف مصوبه خودشان، ۱.۷ میلیارد تومان در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده و سود گرفته‌اند، تصریح کرد: برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در دو بانک خصوصی حساب باز کرده‌اند و به کارمندانشان تسهیلات داده‌اند، اما اول تکذیب کردند تا اینکه مستندات را به آنها نشان دادیم.

جعفرزاده با بیان اینکه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت وارد حوزه‌هایی شده که اصلاً ربطی به آن ندارد، گفت: یکی از کارکنان صندوق رفاه که یک آقازاده است، ۲۰ دستگاه آپارتمان را خرید و فروش کرده است؛ این مسائل در دوره مدیریت آقای قاضی‌زاده نبوده اما به عنوان وزیر وقتی مطلع شد، چه کرده است؟!

وی با بیان اینکه اموال صندوق رفاه دانشجویان به حال خود رها شده است، خاطرنشان کرد: در خیابان‌هایی مانند ولیعصر، ایرانشهر و حافظ، ساختمان‌های بلااستفاده از این صندوق باقی مانده و آنها را رها کرده‌اند. معاونان و مدیران صندوق رفاه دو شرکت خصوصی زده‌اند و خودشان با خودشان قرارداد می‌بندند! آیا تخلف از این محرزتر وجود دارد؟

در پایان این نماینده اعلام کرد که از توضیحات وزیر قانع نشده است، اما مجلس با ۱۰۱ رأی موافق، ۹۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن با وارد ندانستن سؤال، از توضیحات وزیر قانع شد.