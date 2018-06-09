  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۵

حرکتی که ادامه می یابد

تلاش برای اجرای «عاشقانه‌های پاپ» در ایران و کانادا و آمریکا

دست اندرکاران کنسرت «عاشقانه های پاپ» که اردیبهشت ماه در تهران اجرا شد در تلاشند که این کنسرت را در دیگر شهرهای ایران، کانادا و آمریکا نیز روی صحنه ببرند.

رضا تاجبخش نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده که چندی پیش رهبری و تنظیم کنسرت «عاشقانه های پاپ» را به عهده داشت در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به استقبال از کنسرت «عاشقانه های پاپ» در تلاشیم تا در صورت فراهم آمدن امکانات برنامه هایی را در برخی از شهرهای ایران، کانادا و آمریکا برگزار کنیم که هنوز جزییات آن مشخص نیست.

وی بیان کرد: تصمیم دارم کنسرت دیگری با فضای کنسرت «عاشقانه های پاپ» با خوانندگان دیگر برگزار کنم که از روزهای گذشته مذاکراتی را با نیما مسیحا و تعدادی دیگر از خوانندگان مطرح موسیقی آغاز کرده ام. همچنین درصدد تمدید کنسرت «عاشقانه های پاپ» قبل از فرارسیدن محرم و صفر هستم.

این نوازنده پیانو در پایان گفت: بسیار خوشحالم که طرفداران موسیقی پاپ متوجه برگزاری یک کنسرت خوب شدند. به اعتقاد من مخاطبان در این کنسرت ها یک جور دیگر شنیدند و به این باور رسیدند که می توانند گوش های خود را به شنیدن صداهای باکیفیت عادت دهند.

کنسرت «عاشقانه های پاپ» با اجرای مشترک تعدادی از خوانندگان از جمله روزبه نعمت اللهی، امیرعباس گلاب، رضا صادقی، حمید حامی، مهدی یراحی و سیامک عباسی روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه به رهبری و تنظیم رضا تاجبخش در تالار وزارت کشور برگزار شد.

علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها