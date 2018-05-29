همایش تغذیه سالم ماه رمضان در جنوب تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مسلمی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با ماه مبارک رمضان اصول تغذیه سالم ماه رمضان در مساجد، سراهای محله و مراکز فرهنگی محلات ۲۰ گانه به شهروندان روزه دار این منطقه آموزش داده می شود.



مسلمی با اشاره به اینکه همایش های تخصصی در سراهای محله تدارک دیده شده است، افزود: همایش اصول تغذیه سالم ماه رمضان از دیدگاه طبی ایرانی(سنتی) از برنامه های شاخص سلامت محور است که با حضور متخصصین این امر و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در سراهای محله با پوشش تمامی محلات ۲۰ گانه در حال اجراست.



وی ادامه داد: این همایش های تخصصی با مشارکت مرکز پیشگیری و درمان تخصصی طب ایرانی به صورت متمرکز در ۶ ناحیه منطقه ۲۰ در نیمه اول ماه رمضان به اجرا رسید و سالمندان، بانوان و آقایان از گروه های هدف شرکت کننده در این برنامه بودند.



معاون اموراجتماعی شهرداری منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه تعداد نمازگزاران مساجد در ایام ماه مبارک رمضان افزایش می یابد، یادآور شد: ۵۰ کارگاه آموزشی نیز با موضوع تغذیه ماه رمضان ویژه نمازگزاران تدارک دیده شده است که از ابتدای ماه رمضان آغاز شده است و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.

