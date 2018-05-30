حمید مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سومین کنسرت رسمی گروه «گاه» با عنوان «خطوط بی مکان» ساعت ۲۱ روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه در تالار رودکی تهران برگزار می شود، گفت: گروه «گاه» تابستان ۹۴ با ایده آفرینش موسیقی چند بعدی به سرپرستی بنده به عنوان نوازنده سنتور، بابک کوهستانی نوازنده ویولا و نگار بوبان نوازنده عود تشکیل شد.

وی ادامه داد: فلسفه موسیقی گروه «گاه» تلاش برای هم حس شدن و نزدیکیِ زیبایی شناسی های مختلف به هم با وجود تفاوت‌های بنیادین بین آنها است. موسیقی چند بعدی به مفهوم کنار هم نشاندن دو یا چند زیبایی شناسی موسیقایی متفاوت است که به طور موازی و با فاصله‌ای معنادار از هم حرکت کرده و موسیقی را پیش می برند.

این هنرمند بیان کرد: کنسرت «خطوط بی مکان» تجربه ای نو در ادامه مسیر و تفکر گروه «گاه»برای آفرینش موسیقی چند بعدی است. این مجموعه تلاشی برای کنار هم شنیدن سه فرهنگ موسیقایی آرامی، سِلتیک و دستگاهی ایران است که سازهای عود، ویولا و سنتور به ترتیب این سه فرهنگ موسیقایی را نمایندگی می کنند.

سومین کنسرت رسمی گروه «گاه» ساعت ۲۱ روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه با عنوان «خطوط بی مکان» در تالار رودکی تهران برگزار می شود.