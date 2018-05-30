خبرگزاری مهر – گروه استان ها: این روزها دیگر بستر بیابان شده جازموریان که ۲۵ درصد ریزگرد کشور را تولید می کند تنها تهدید زیست محیطی بزرگترین استان کشور نیست، بلکه اکثر رودخانه ها و آبریزهای سطح استان نیز خشک شده اند و هر یک از این رودخانه ها حالا به کانونی برای ریزگردها تبدیل شده اند. آنقدر شیره زمین توسط چاه های عمیق برای آبیاری زمین های کشاورزی کشیده شده است که دیگر رطوبتی هم در خاک باقی نمانده است.

رئیس شرکت آب و فاضلاب کرمان چندی قبل گفته بود که منابع آب سطحی استان کرمان حداکثر تا خرداد ماه خشک می شوند، حالا مردم کرمان چه بخواهند و چه نخواهند استانشان با تغییر اقلیم مواجه شده است. بارندگی ۷۰ درصد کاهش یافته و بر تعداد روزهای گرم سال افزوده شده و حداکثر دمای روزهای گرم سال نیز نسبت به سال قبل سیر صعودی طی می کند.

کرمان گرم تر از همیشه

این روزها اگر نگاهی به لیست گرمترین شهرهای کرمان بکنید به سادگی دماهای بالای ۴۰ درجه به خصوص در شهرهای جنوبی و شرقی استان کرمان را می توانید مشاهده کنید. امروز دمایی معادل ۴۶ درجه در قلعه گنج ثبت شده است اما طبق اعلام مردم دمای ۵۰ درجه نیز در جنوب کرمان ثبت شده است.

طبق اعلام مدیرکل محیط زیست استان کرمان از ابتدای سال جاری فقط یک روز هوای سالم در کرمان وجود داشته است و این روند همچنان در استان کرمان به خصوص در شرق و جنوب ادامه داد

این در حالی است که طبق اعلام مدیرکل محیط زیست استان کرمان از ابتدای سال جاری فقط یک روز هوای سالم در کرمان وجود داشته است و این روند همچنان در استان کرمان به خصوص در شرق و جنوب ادامه داد.

طی دو روز گذشته شدت ریزگردها در برخی از شهرستان های شرقی استان کرمان به حدی بوده است که ادارات تعدادی از شهرها تعطیل شده است.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان کرمان در روز جاری نیز میزان ریزگردها در شهرهای بم، فهرج، نرماشیر، بروات و ریگان به شدت بالا بوده است و دید افقی در این شهرستانها کاهش محسوس داشته است.

باوجود آلودگی شدید و گرمای طاقت فرسای هوا اما مردم این مناطق با روزه داری آداب و رسوم ماه مبارک رمضان را انجام می دهند.

صدها نفر از مردم شرق کرمان راهی مراکز درمانی شدند

فرماندار ریگان در گفتگو با مهر اظهارداشت: مردم ریگان طی دو روز گذشته با آلودگی شدید هوا ناشی از طوفان شن مواجه بوده اند و میزان غلظت آلاینده ها به حدی بوده است که امکان عبور و مرور در جاده های اصلی و فرعی استان به سختی مهیا شده است.

امین باقری افزود: گرمای هوا نیز در این ایام از سال تشدید شده است و طبق پیش بینی هواشناسی طوفان شن و ریزگردها در روز جاری و فردا نیز با شدت کمتر نسبت به روز قبل ادامه خواهد یافت.

وی از مراجعه بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان ریگانی به مراکز درمانی به دلیل مشکلات تنفسی خبر داد و بیان کرد: از مسئولان می خواهیم فکری به حال مشکل ریزگردها در شرق کرمان بکنند.

خشکسالی و ریزگردها برخی از روستاهای شهرستان را خالی از جمعیت کرده است و باید هر چه زودتر فکری به حال وضعیت شهرستان شود

وی وضعیت روستاها را نسبت به شهرهای پرجمعیت بدتر دانست و گفت: خشکسالی و ریزگردها برخی از روستاهای شهرستان را خالی از جمعیت کرده است و باید هر چه زودتر فکری به حال وضعیت شهرستان شود.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: کانون ریزگردها در روزهای اخیر داخلی است و به دلیل خشکسالی با وزش هر بادی شاهد بروز ریزگردها و آلودگی هوا در استان هستیم.

پوشش گیاهی در دشت های استان از بین رفته است

رضا جزینی زاده بیان کرد: پوشش گیاهی در اکثر دشتهای کرمان از بین رفته است و به خصوص بستر رودخانه ها، کویر مرکزی و کویر حد فاصل یزد و کرمان و برخی از معادن کانون اصلی ریزگرد محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی که از ابتدای سال جاری ادامه دارد چاره جویی و مصرف صحیح آب در بخشهای مختلف و به خصوص کشاورزی است.

طبق مطالعات انجام شده بروز پدیده تغییر اقلیم در استان کرمان کاملا واضح است و باید برای زندگی در چنین شرایطی آماده باشیم

مریم سلاجقه، کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان نیز در گفتگو با مهر می گوید: متاسفانه طبق نقشه های هواشناسی در ماههای پیش رو امکان بارندگی در استان وجود ندارد و تنها احتمال فعال شدن مانسون است و در صورتیکه مانسون به درجه ای از شدت برسد که بر استان کرمان نیز تاثیر گذار باشد بخش های جنوبی استان شاهد بارندگی خواهد بود.

وی بیان کرد: طبق مطالعات انجام شده بروز پدیده تغییر اقلیم در استان کرمان کاملا واضح است و باید برای زندگی در چنین شرایطی آماده باشیم چون تغییر اقلیم هم بر کشاورزی و هم زندگی و اقتصاد مردم تاثیر منفی می گذارد باید بتوانیم در این شرایط زندگی کنیم.

وی افزود: پدیده های مانند تغییر اقلیم در استان کرمان در اکثر کشورهای جهان روی می دهد اما در استان کرمان این تغییرات بسیار پر رنگ تر است و موجب تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در زمینه دمای هوا و همچنین کاهش شدید بارندگی می شود.

سلاجقه از ادامه پدیده طوفان شن در شرق کرمان خبر داد و بیان کرد: در روزهای آینده شاهد ادامه روند فعلی و افزایش دما خواهیم بود.

مدیریت مصرف آب در کرمان نیاز به بازنگری جدی دارد

محمد احمدی، کارشناس اقتصادی در کرمان گفت: بدون شک چالش اصلی اقتصادی استان کرمان خشکسالی است، به وضوح با کاهش محسوس منابع آبی در بخش های مختلف مواجه هستیم و متاسفانه هیچ کدام از طرح هایی که مسئولان وعده اجرای آن ها را داده بودند انجام نشده اند.

سوال من این است که اگر طرح همیار آب موفق بود چرا بعد از چهار سال با چنین بحرانی مواجه شده ایم

وی ادامه داد: چرا در استانی که کمترین میزان بارندگی را دارد و جزو سه استان بحرانی کم آب کشور است هنوز کشاورزی آن هم در وسعت بسیار زیاد وجود دارد، چرا مسئولانی که در گذشته با حفر هزاران چاه مقابله نکرده بودند پاسخگو نیستند، چرا در کرمان کار انتقال آب حوزه به حوزه که ده ها سال قبل در استانهای مجاور ما انجام شد اجرایی نشده است و این عدم اجرای طرح ها نتیجه کم کاری کدام ارگان ها بوده است.

وی بیان کرد: کرمان در حال تبدیل شدن به خوزستان و سیستان و بلوچستان است و در این میان ما هیچ کار عملی برای رفع مشکلات را نمی بینیم، بیشترین مصرف آب کرمان در بخش کشاورزی است در حالیکه ما هیچ منبع ابی برای جایگزینی آب هایی که در مزارع تبخیر و یا جذب زمین می شوند نداریم.

احمدی گفت: چرا یک طرح مدون برای رهایی استان از وضعیت فعلی تدوین نمی شود، سوال من این است که اگر طرح همیار آب موفق بود چرا بعد از چهار سال با چنین بحرانی مواجه شده ایم.

تحولات زیست محیطی در کرمان در حالی روی داده است که برخی از مناطق استان کرمان در حالی در سال آبی جاری تجربه هیچ گونه بارندگی نداشته اند که هم اکنون از آسمانشان خاک می بارد.

کرمانی ها با چالش جدی بی آبی مواجه شده اند

۳۴ هزار و ۵۵۶ حلقه چاه، دو هزار و ۳۵۵ رشته قنات و هزار و ۵۹۲ دهنه چشمه در استان کرمان وجود دارد که اکثر قناتها و چشمه ها در سال جاری خشک شده اند و اکثر قناتها نیز برای ادامه آبدهی بارها کف شکنی کرده اند و عمق برخی از چاهها به بالای ۲۰۰ متر رسیده است.

نکته قابل توجه اینکه نیمی از این چاهها غیر مجاز هستند و البته مهمترین عامل برداشت و هدر رفت منابع آبی در استان هستند به گونه ای که منابع آب زیر زمینی در اکثر دشتهای کرمان به کلی خشک شده اند.

حالا مردم کرمان که اکثرا کشاورز و دامدار هستند برای تامین آب مورد نیاز برای شرب و امرار معاش با مشکل مواجه شده اند، همچنین کاهش سطح رطوبت در استان کرمان موجب شده است با رشد روز افزون ریزگردها در استان مواجه باشیم بطوریکه استان جزو دو استان اول کشور در زمینه تولید ریزگردها قرار گرفته است و طبق آمار موجود بر تعداد بیماران تنفسی در کرمان نیز افزوده شده است.